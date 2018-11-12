Mersin Evinde Yaşamını Yitiren Uzman Çavuşa Son Görev

Tekirdağ'da görev yaparken evinde geçirdiği rahatsızlık nedeni ile hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş (24), memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığına görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Hoş, ilçeye bağlı İlyas Mahallesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hoş'un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Uzman Çavuş Hoş için Ulu Cami'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakamı Yüksel Ünal, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kılıç, İl Alay Komutan Yardımcısı Albay Erdem Ersoy, Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Burak Demirtaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Hoş'un annesi Rukiye Hoş (52), baba Yaşar Duran Hoş (55), ağabeyi Yusuf Hoş ve kız kardeşi Fatma Hoş, sinir krizi geçirirdi.

Anne Rukiye Hoş, oğlunun tabutunun arkasında, 'Gitme oğlum' diyerek gözyaşları dökerken, kız kardeşi Fatma Hoş, ağabeyinin tabutunu öpmesi törene katılanları duygulandırdı. Uzman Çavuş Hoş, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.