MERSİN Erdemli'de limon hasadı başladı
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MERSİN Erdemli'de limon hasadı başladı

Erdemli'de limon hasadı başladıTÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Erdemli ilçesinde Mayer cinsi limonun ilk hasadı yapıldı.

01.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:59

Erdemli'de limon hasadı başladı

TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Erdemli ilçesinde Mayer cinsi limonun ilk hasadı yapıldı. Kilosu dalında 2.5 TL'den alıcı bulan limon, üreticisinin yüzünü güldürdü.

Arpaçbahşiş Mahallesi'nde başlayan hasat heyecanına, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı ilçede 70 bin dönüm arazide limon yetiştirildiğine dikkat çeken Şahin, 'Yıllık ortalama 400-450 bin ton limon üretiliyor. Mayer cinsi limon hasadı yaklaşık 2 ay devam edecek. Daha sonra yataklık limonların hasadına başlanacak. Sezonun ilk limon hasadına katılara üreticilerimize bol bereketli sezon dilemek için buradayız. Çiftçilerimize tatlı ikramında bulunarak tatlı bir sezonun geçmesini temenni ediyoruz' dedi.

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP

Rusya, Irak, Ukrayna, Romanya ve Balkan ülkelerinden yoğun limon talebi olduğunu vurgulayan Şahin, 'Limon şu anda dalında 2.5 TL'den alıcı buluyor. İnşallah gelecek günlerde de fiyatlar güzel gider ve üreticimizin yüzü güler' diye konuştu.

Limon üreticisi İsmet Can ise rekoltenin bu yıl düşük olduğunu ancak satış fiyatının memnun edici olduğunu kaydetti.

Üretici Hasan Topçu da geçen yıl sezonun inişli çıkışlı olduğunu fakat bu yıl iyi başladıklarını aktardı.

MERSİN Erdemli'de limon hasadı başladı

Kaynak: DHA

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