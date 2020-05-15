MERSİN Erdemli'de erkenci kiraz hasadı başladı Erdemli'de erkenci kiraz hasadı başladıMERSİN'in Erdemli ilçesinde, erkenci kirazın hasadı başladı.

Erdemli'de erkenci kiraz hasadı başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, erkenci kirazın hasadı başladı.

İlçedeki 500 rakımlı Koramşalı Mahallesi'nde çiftçiler, Early Lori cinsi erkenci kirazın hasadına başladı. Çiftçileri ziyaret eden Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, turfanda kirazın kilosunun 15 ile 20 lira arasında satıldığını belirtti. Bin dönüm kiraz bahçesinde yılda 5 bin ton kiraz üretimi gerçekleştiğini söyleyen Başkan Rasim Şahin, bu hasadın yarısının dış piyasaya ihraç edildiğini kaydetti. ROKELTE YÜKSEK

Türkiye'nin ilk turfanda kiraz hasadının Erdemli ilçesinde yapıldığını dile getiren Şahin, "İlçemize bağlı Koramşalı mahallemizde kirazlarımız toplanıyor. İlçemiz genelinde yaklaşık bin dönüm bahçeden 5 bin ton kiraz üretimi yapılıyor. Rekolte yüksek. Kirazlarımız iç piyasanın yanında Irak'a ihracata gidiyor. Şu anda kilosu 15-20 liradan alıcı buluyor. Üreticimiz fiyattan memnun" dedi.

FİYATLAR MEMNUN EDİCİ

Koramşalı Mahallesi'nde 10 dönüm bahçede kiraz üretimi yapan Nihat Özen ise, "İlk turfanda kiraz hasadımızı yapmanın sevincini yaşıyoruz. Şu anda turfanda kirazlarımız toplanıyor ve kasalara konup tüketim için yola çıkıyor. Rekoltemiz bu yıl çok güzel. Fiyatlarımız da kilosu 15-20 lira arasında oluyor. Çok memnunuz inşallah bundan sonra da bu fiyatlar devam eder ve yüzümüz güler" diye konuştu.

Kaynak: DHA