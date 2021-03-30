MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi

Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesiMERSİN'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen 'Anne Taksi Projesi' ile hamilelik sürecinde maddi durumu iyi olmayan ailelere destek veriliyor.

Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen 'Anne Taksi Projesi' ile hamilelik sürecinde maddi durumu iyi olmayan ailelere destek veriliyor.

Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde hastanelere gidiş gelişlerde, bebekleri olan veya bebek bekleyen anneler için 'Anne Taksi' projesini, hayata geçirdi. Kriterlerini annelerin kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için belirleyen ekipler, Anne Taksi'nin şoförünü ve yardımcısını da kadın olarak belirledi. Anne Taksi'nin kadın çalışanları, önceden başvurusu alınan ve uygun olan anneleri evinden alarak yolculuğa başlıyorlar. Mersin içerisindeki bütün devlet ve özel hastanelere anneleri götüren 'Anne Taksi?, tedavi sürecinin her aşamasında annenin yanında yer alıyor ve sonunda misafirlerini güvenle evlerine bırakıyor.

Anne Taksi ile kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu çalışmada aile düzenine büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tollu, Belediye olarak toplumumuzun her kesimine en kaliteli ve nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kentte yaşayan yediden yetmişe her insanımızın huzur içerisinde, refah ve mutluluk içerisinde hayatını idame ettirmeleri bizim için çok önemli. Tabi bizim için gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi daha da büyük bir önem arz ediyor. Çünkü biz, aydınlık Türkiye'nin geleceğini, gençlerimize ve çocuklarımıza emanet edeceğiz. Belediyecilik, beşikten mezara kadar insan fıtratına uygun, insan doğasına ve dokusuna uygun hizmet üretmek durumundadır. Biz de Erdemli Belediyesi olarak bu düşünceden hareketle, çocuklarımızın doğumuyla birlikte onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerine, geleceğe umutla bakmaları adına ve çocuklarını yetiştiren annelerimizin sağlam, sağlıklı bir aile yapısının oluşması ve aile yapısının sürdürülebilir olması düşüncesinyle, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu projeyi dizayn ettik dedi.

Çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ettiklerini dile getiren Başkan Tollu, Anne adaylarımızın sağlıklı bir hamilelik geçirmeleri ve bunun neticesinde çocukların dünyaya gelmesi ve dünyaya geldikten sonra da çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve hayatını idame ettirmeleri adına hekimlerimizle ve sosyologlarımızla birlikte, bir annenin hamilelik döneminde sağlıklı bir hamilelik geçirmesinden tutun da evladını sağlıklı bir şekilde yetiştirmesi adına gereken ne ise teknik ve sağlık desteğini, ailelerimize veriyoruz. Anne adaylarımızın kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına evlerinden hastaneye kadar götürüyoruz, hastaneden ise evlerine kadar bırakıyoruz. Doğumdan sonra çocuklarımızın en güzel şekilde en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti ve imkanı seferber ediyoruz. Burada tabi mahremiyet de bizim için çok önemli olduğundan, Anne Taksi'nin sürücüsünün de belediyemizin kadın personellerinden olmasına önem verdik diye konuştu.

Vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Anne Taksi çalışanlarının, ailenin bir üyesi gibi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, projenin hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak belediyeye teşekkür etti. Projeye, Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Erdembi Belediyesi internet sitesinden online olarak başvurulabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı