MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesiMERSİN'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen 'Anne Taksi Projesi' ile hamilelik sürecinde maddi durumu iyi olmayan ailelere destek veriliyor.

Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde hayata geçirilen 'Anne Taksi Projesi' ile hamilelik sürecinde maddi durumu iyi olmayan ailelere destek veriliyor.

Erdemli Belediyesi, pandemi sürecinde hastanelere gidiş gelişlerde, bebekleri olan veya bebek bekleyen anneler için 'Anne Taksi' projesini, hayata geçirdi. Kriterlerini annelerin kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için belirleyen ekipler, Anne Taksi'nin şoförünü ve yardımcısını da kadın olarak belirledi. Anne Taksi'nin kadın çalışanları, önceden başvurusu alınan ve uygun olan anneleri evinden alarak yolculuğa başlıyorlar. Mersin içerisindeki bütün devlet ve özel hastanelere anneleri götüren 'Anne Taksi?, tedavi sürecinin her aşamasında annenin yanında yer alıyor ve sonunda misafirlerini güvenle evlerine bırakıyor.

Anne Taksi ile kadınların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bu çalışmada aile düzenine büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Tollu, Belediye olarak toplumumuzun her kesimine en kaliteli ve nitelikli hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kentte yaşayan yediden yetmişe her insanımızın huzur içerisinde, refah ve mutluluk içerisinde hayatını idame ettirmeleri bizim için çok önemli. Tabi bizim için gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi daha da büyük bir önem arz ediyor. Çünkü biz, aydınlık Türkiye'nin geleceğini, gençlerimize ve çocuklarımıza emanet edeceğiz. Belediyecilik, beşikten mezara kadar insan fıtratına uygun, insan doğasına ve dokusuna uygun hizmet üretmek durumundadır. Biz de Erdemli Belediyesi olarak bu düşünceden hareketle, çocuklarımızın doğumuyla birlikte onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerine, geleceğe umutla bakmaları adına ve çocuklarını yetiştiren annelerimizin sağlam, sağlıklı bir aile yapısının oluşması ve aile yapısının sürdürülebilir olması düşüncesinyle, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bu projeyi dizayn ettik dedi.

Çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ettiklerini dile getiren Başkan Tollu, Anne adaylarımızın sağlıklı bir hamilelik geçirmeleri ve bunun neticesinde çocukların dünyaya gelmesi ve dünyaya geldikten sonra da çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri, gelişmeleri ve hayatını idame ettirmeleri adına hekimlerimizle ve sosyologlarımızla birlikte, bir annenin hamilelik döneminde sağlıklı bir hamilelik geçirmesinden tutun da evladını sağlıklı bir şekilde yetiştirmesi adına gereken ne ise teknik ve sağlık desteğini, ailelerimize veriyoruz. Anne adaylarımızın kontrollerinin sağlıklı bir şekilde yapılması adına evlerinden hastaneye kadar götürüyoruz, hastaneden ise evlerine kadar bırakıyoruz. Doğumdan sonra çocuklarımızın en güzel şekilde en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden gelen her türlü gayreti ve imkanı seferber ediyoruz. Burada tabi mahremiyet de bizim için çok önemli olduğundan, Anne Taksi'nin sürücüsünün de belediyemizin kadın personellerinden olmasına önem verdik diye konuştu.

Vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi. Anne Taksi çalışanlarının, ailenin bir üyesi gibi olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, projenin hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak belediyeye teşekkür etti. Projeye, Erdemli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü veya Erdembi Belediyesi internet sitesinden online olarak başvurulabiliyor.

MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi
MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi
MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi
MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Ali İhsan Su Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Aleyna Tilki Jason Statham
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Erdemli Belediyesi'nden pandemi sürecinde 'Anne Taksi' projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 01:11:06. #1.16#
title