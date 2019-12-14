Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kare seçti.

14.12.2019 10:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:16
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AA'nın

Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kare seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahne, "haber" kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde 'ın "Harran'da yaşam" ve "spor" kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu belirten Şahne, "İnşallah seçtiğim fotoğraflar dereceye girer. Kendi zevkimizi de görmüş oluruz." dedi.

Şahne, AA çalışanlarını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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