Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyarette etti.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyarette etti.
Aslan, ziyarette, Şoförler ve Otomobilciler Odasının kentin trafiği açısından emniyet teşkilatına verdiği desteğin önemine değindi.
Oda Başkanı Duran Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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