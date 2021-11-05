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Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin Emniyet Müdürü Aslan'dan Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasına ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyarette etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyarette etti.

Aslan, ziyarette, Şoförler ve Otomobilciler Odasının kentin trafiği açısından emniyet teşkilatına verdiği desteğin önemine değindi.

Oda Başkanı Duran Şen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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