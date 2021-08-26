Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde rütbe terfi töreni düzenlendi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan personel için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan personel için rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tece Polis Evi'nde düzenlenen törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, her rütbenin vatandaşa, millete ve ülkeye karşı daha büyük sorumluluk anlamına geldiğini belirterek, terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan personele başarılar diledi.

Konuşmasının ardından Aslan, bir üst rütbeye terfi eden personele apoletlerini taktı, çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz