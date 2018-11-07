İlkokul Mezunu Sahtekar, "Doktorum" Deyip İlişki Yaşadığı 25 Kadını Dolandırdı
Mersin'de, ilkokul mezunu sahtekarın, kendisini doktor gibi tanıtarak ilişki yaşadığı 25 kadını dolandırdığı ortaya çıktı. Kadınların psikolojik hallerini çözümlemek için Sigmund Freud'un kitaplarını okuduğunu itiraf eden dolandırıcı tutuklandı.
Mersin'de, kendisini 'doktor' ve 'akademisyen' olarak tanıtıp gönül ilişkisi yaşadığı kadınları dolandırdığı iddia edilen ilkokul mezunu Mustafa K. (40) yakalandı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen ve Freud'un kitaplarını okuyarak psikolojik analiz yaptığını itiraf eden zanlı cezaevine konuldu.
DOLANDIRILAN KADIN POLİSE GİTTİ
İddiaya göre, polise giderek dolandırıldığını bildiren A.G. isimli kadın, Kendisini akademisyen olarak tanıtan ve gönül ilişkisi yaşadığım U.A., kredi kartımdan 4 bin 399 TL para çekmiş. Sunum yapacağını söyleyip tablet bilgisayarımı da aldı. Kendisini bir daha görmedim diye ifade verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
25 KİŞİYİ DOLANDIRDI
Dolandırıcının ilkokul mezunu Mustafa K. olduğunu öğrenen polis, şüphelinin kadınlara kendisini doktor, akademisyen ve mühendis gibi tanıtarak gönül ilişkisi yaşadığı 25 kişiyi dolandırdığı ve çok sayıda sabıkası olduğunu saptadı.
POLİS, GÖZALTINA ALDI
Mustafa K.'nin kent merkezindeki Pozcu semtinde görüldüğü bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, şüpheliyi dolmuşta yakalayıp gözaltına aldı.
FREUD'UN KİTAPLARINI OKUYORMUŞ
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Mustafa K. hakkındaki suçlamaları kabul ederken, kadınların psikolojik hallerini çözümleyebilmek için psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un kitaplarını okuduğunu itiraf etti.
CEZAEVİNE KONULDU
Hakkında dolandırıcılık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis ve 46 bin 160 TL para cezası bulunduğu da öğrenilen Mustafa K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine konuldu.
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sahtekar deyın doğru ama ılkokullu demeyın dıyer ılkokulluları katmayın tahsilli kişilerdende sapık hain çıkıyorCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ulkenizde cok salak kadin var malesef doktor muhendisim dedimi sazan gibi atliyolar 25 tane salak bayan kimbilir coguda evlidir bunlarin yaziklar olsunCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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arkadaş ben gerçek manada mühendisim ve işsizim. adam bizim meslek adını kullanarak nasıl para kazanmış vay be :))Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Servet avcısı kadınlar haketmişler başlarına geleni :))Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır
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BUDA BIR SEYMI BIZIM ÜLKEMIZDE ILKOKUL DIPLOMASINI BILE DISARDAN ALAN BIRI BINLERCE HER KESIMDEN ÜNVANI RÜTBESI OLAN YÖNETEN KISILERE KENDININ ERMIS OLDUGUNA HASA PEYGAMBERIMIZLE KANKA OLDUGUNA HASA ALLAHLA GÖRÜSTÜGÜNE INANDIRMIS EL ETEK ÖPTÜRMÜSTÜ BU OKUMUS CAHILLERE BAKARAK DOGUSTAN SAF CAHIL BAYANLARIN INANMALARI GAYET DOGALDIRCevap Yaz 8 Yayından Kaldır