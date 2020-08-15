MERSİN DOĞADA BULDUĞU YAVRU SİNCAPLARI KEÇİ SÜTÜYLE BÜYÜTTÜ MERSİN'in Silifke ilçesinde Songül Sarıkaya, dağda kurumuş zeytin dallarından odun topladığı sırada bulduğu yavru sincaplara sahip çıkıp, keçi sütü içirerek büyüttü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde Songül Sarıkaya, dağda kurumuş zeytin dallarından odun topladığı sırada bulduğu yavru sincaplara sahip çıkıp, keçi sütü içirerek büyüttü. Sarıkaya, 'Badem' ve 'Fıstık' ismini verdiği sincapları, doğaya bırakmaya hazırlanıyor.

Keben Mahallesi Değirmendere mevkiinde yaşayan çiftçi Songül Sarıkaya, dağda kurumuş zeytin dallarından odun topladığı sırada 2 sincap buldu. Henüz birkaç günlükken bulduğu sincapları evine götüren Sarıkaya, evde oluşturduğu kafeste keçi sütüyle besleyip büyüttü. Sarıkaya, sincapları ceviz ve fıstıkla beslemeye devam ediyor. Sincapların kendilerini koruyabilme ve besleyebilme aşamasına gelene kadar bakmaya devam edeceğini belirten Sarıkaya, 'Biri erkek, biri dişi olan sincaplara 'Badem' ve 'Fıstık' koydum. Benimle çok güzel bir iletişimleri var. İsimleri ile seslendiğim zaman hemen bana ses çıkartarak cevap veriyorlar. Acıktıklarında ve susadıklarında ses çıkartarak kendilerini ifade ediyorlar. Yanında bir de muhabbet kuşum var. Birbirlerine yoldaş oluyorlar. Sadece bana karşı uysallar benden başkası yanlarına gittiği zaman çok hırçınlaşıyorlar. Bu nedenle çocuklarım bile yaklaşmıyorlar ki hayvanlar huzursuz olmasınö dedi.

'EVDE KİMSE YOKKEN ÇOCUK GİBİLER'

Gözü gibi baktığı sincaplarla aralarında farklı bir bağ oluştuğunu kaydeden Sarıkaya, "Özellikle evde kimse yokken kafesten çıkartıyorum. Benim üzerlerine çıkıp kendilerini sevmem için adeta nazlanıyorlar. Aramızda öyle güzel bir iletişim var ki bu harika bir duygu. Hayvanları çok seviyorum. Bu nedenle hangi hayvan olursa olsun benim için çok değerlilerdir. Çiftçiyim, küçükbaş hayvan besiciliği de yapıyorum. Bu nedenle dağda çok fazla işimiz oluyor. Geçen yıl da yine hayvanlarımı otlatırken bir yılanın ağzından tavşanı kurtarmış ona da yine evimde sütle besleyip büyüttükten sonra doğaya geri bırakmıştım. Yine bunları da kendi hayatlarını daim ettirecek güce eriştikleri zaman bırakacağım. Zamanı geldi diye düşünüyorum, doğaya geri bırakacağımö diye konuştu.

Kaynak: DHA