Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluştu - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştu

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

İnsan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türünün sanatseverlerin beğenisine sunulduğu konserin şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Operacapella konseriyle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi Operacapella konseriyle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi Operacapella konseriyle sanatseverlerle buluştu

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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