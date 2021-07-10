Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştu
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluştu

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

İnsan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, "Operacapella" konseri Mezitli Amfi Tiyatro'da düzenlendi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserin koro şefliğini Anıl Aydın yaptı.

Konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat süren konserde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu görüldü.

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluştu
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluştu
Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Operacapella' konseriyle sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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