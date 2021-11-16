Mersin Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu - Haberler
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "La Traviata" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "La Traviata" operasını sanatseverlerin beğenisine sundu.

MDOB tarafından rejili konser formatıyla daha önce sahnelenip seyircilerin beğenisini toplayan "La Traviata" operası, Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelendi.

Opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri "La Traviata" operasının rejisörlüğünü Melih Öztürk, orkestra şefliğini Davide Damiani yaptı.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yaptığı eserin anlatımını ise oyuncu Volkan Severcan yaptı.

Eserde Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer solist sanatçıları olarak yer aldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını sanatseverlerle buluşturdu

Mersin Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını sanatseverlerle buluşturdu

Mersin Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını sanatseverlerle buluşturdu

Mersin Devlet Opera ve Balesi La Traviata operasını sanatseverlerle buluşturdu

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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