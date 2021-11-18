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Mersin Devlet Opera ve Balesi konser verdi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Devlet Opera ve Balesi konser verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), konser verdi.

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), konser verdi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen konserde, sanatçılar çeşitli türküler ve aryaları seslendirdi.

Konserin anlatıcılığını Ayşin Alev Lal, piyano eşliğini Artem Reutov yaptı.

Konserde solist olarak Saliha Aktaş, Ceren Göğüş, Gülin Dönmez, Mahmut Uğur Nas, Serkan Sevinç ve Viktoriia Medunka sahne aldı.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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