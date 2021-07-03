Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" seçkisini sahneledi
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale" seçkisini sahneledi

Mersin Devlet Opera ve Balesi 'Gala Bale' seçkisini sahneledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yenişehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen etkinlik, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Daha önce sahnelenen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken "Kuğu Gölü, Don Kişot, Talisman, Hamlet, La Bayadere, Tango's, Amor Stella's ve Bahçesaray" eserlerinin en özel bölümlerinden oluşturulan "Gala Bale" seçkisinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçıları sahne aldı.

Mehmet Balkan tarafından sahnelenen eserin yönetmen yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini ise Hakan Kalkan üstlendi.

Sanatseverler tarafından alkış alan etkinlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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