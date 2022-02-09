Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı - Haberler
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Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı

AA, Ömer Olcay - Güncel
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Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği 25 ton limonun, sosyal yardım alan 12 bin aileye ulaştırıldığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mersin Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği 25 ton limonun, sosyal yardım alan 12 bin aileye ulaştırıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, limonları Ankara'daki ailelere dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin depremden sel felaketine, orman yangınından karla mücadeleye kadar personeli ve araçlarıyla birçok ile destek verdiği vurgulanan açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersinli çiftçilerin üretim fazlası limonlarını satın almak amacıyla başlattığı kampanyaya da destek verildiği belirtildi.

Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Güven, sosyal yardım anlayışını değiştiren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Güven, 25 ton limonun, 25 ilçede belediyelerinden sosyal yardım alan 12 bin aileye ulaştırıldığını kaydetti.

Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı

Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı

Mersin'den gönderilen 25 ton limon, Ankaralı 12 bin aileye dağıtıldı

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AA / Ömer Olcay - Güncel

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Mersin, Güncel, Haberler

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