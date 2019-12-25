Mersin'deki Noel ayininde dualar, barış için

25.12.2019 08:05 | Son Güncelleme: 25.12.2019 08:06

MERSİN'deki kiliselerde düzenlenen Noel ayinlerinde birlik, beraberlik ve barış mesajları verilerek, dualar edildi.

Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen ilk ayine CHP Milletvekili Alpay Antmen, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Coşkun Teymur, cemaat üyeleri ile siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tuttu. Ruhani Reis Teymur, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra dua törenine geçildi. Teymur, yaptığı konuşmada insanlık ve dünya barışı için birlik mesajı vererek, "Hepinize mutlu bir yıl ve esenlikler diliyorum. Sevinç, barış ve mutluluk herkesin olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Konuşmanın ardından cemaat üyelerine komünyon dağıtılırken, çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı.Latin İtalyan Katolik Kilisesi'ndeki ayine ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Kilisenin Ruhani Reisi Fransu Dondu ile cemaat mensupları katıldı. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak, dilekler tutarken, Ruhani Reis Dondu, Noel ritüellerini gerçekleştirdikten sonra komünyon dağıtıldı.