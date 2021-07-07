Mersin'deki grup yollarında çalışmalar sürüyor
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Mersin'deki grup yollarında çalışmalar sürüyor

Mersin'deki grup yollarında çalışmalar sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin cadde yenileme, genişletme ve yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan da bağlı mahalle grup yollarında yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin cadde yenileme, genişletme ve yeni yol açma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir taraftan da bağlı mahalle grup yollarında yol yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Tarsus'a bağlı Halitağa, Akarsu, Kelahmet ve Egemen grup yolunun 22 kilometrelik kısmını yenileyerek on yıllardır yapılmayan hizmeti hayata geçiren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü yol asfalt birimi ekipleri, zemin hazırlıkları tamamlanan diğer grup yollarında da hızla çalışmalarını yerine getiriyor.

Ekipler, Tarsus'un Yunus Emre Mahallesi'nden başlayarak, Aliefendioğlu Mahallesi, Aliağa Mahallesi 1. ve 2. kısmı, Hasanağa Mahallesi ile Yeniçay Mahallesi'ne kadar uzanan yol üzerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Bölgede yürütülen yol yenileme mesaisi kapsamında Yeşil Mahalle ile Aliefendioğlu arasında kalan yol kombi araçlar vasıtasıyla asfaltlanırken, ekipler ilerleyen günlerde Hasanağa ile Bahşiş mahalleleri arasında kalan yol üzerinde de çalışma gerçekleştirecek.

Bölgede yaşayan vatandaşların yanı sıra tarımsal üretim yapan çiftçilerin de sıklıkla kullandıkları ve üzerinde kurbanlık satış ve mezbahana tesislerinin yer aldığı yaklaşık 23 kilometrelik yol ağında gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı muhtarlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin'deki grup yollarında çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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