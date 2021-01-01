Mersin'de yılbaşı gecesi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza
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Mersin'de yılbaşı gecesi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

01.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:38
Mersin'de yılbaşı gecesi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza

Mersin'in Anamur ilçesinde yılbaşı gecesi evde bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yılbaşı gecesi evde bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratı üzerine adreste denetim gerçekleştirildi.

Etrafın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlenen evdeki 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 56 bin 700 lira ceza uygulandı.

Evde 107 bandrolsüz içki bulan jandarma, etkinliği düzenlediği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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