Mersin'de yaşlıların evlerindeki arızalar belediye ekiplerince yapılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların evlerindeki arızaların giderilmesine yönelik çalışma başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların evlerindeki arızaların giderilmesine yönelik çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, gelen istek doğrultusunda yaşlıların evlerindeki küçük çaplı arızaları onarmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri görevlilerinden İsmail Güneş, yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için her ayrıntıyı düşündüklerini belirtti.

Yaşlıları günlük olarak aradıklarını aktaran Güneş, "Yeni hizmetimiz, evde mini onarım. Onların evlerinde olan musluk arızalarını, küçük elektrik arızlarını, küçük boyama işlerini evlerine gidip yapıyoruz. Yaşam alanlarının kalitelerini artırmak amacıyla onlara hizmet veriyoruz." ifadesini kullandı.

Evde Bakım Hizmetlerinden yararlanan Savaş Ballıkaya ise uygulamadan memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal