Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı
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Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı

14.11.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:12
Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Erdemli Belediyesi personeli Sinan Yıldız tarafından ilçede yaralanmış şekilde bulunan atmaca, belediye veterinerlerince tedaviye alındı.

Tedavisi tamamlanan atmaca, Sinan Yıldız tarafından doğaya salındı.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce atmacayı yaralı halde bulduğunu belirterek, "Uçmada sıkıntı yaşıyordu. Park ve Bahçe Müdürlüğümüze ait çiçek seramızda veteriner hekim kontrolünde tedavisi tamamlandı. Tedavinin ardından atmacamızı tekrardan doğayla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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