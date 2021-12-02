Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.
Ekiplerce M.Ü'ye ait adreste yapılan aramada krem kutusu içinde 52 gram eroin ve 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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