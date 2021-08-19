Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imalatı ve satışı gerçekleştirildiği belirlenen Kargıpınarı Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Adreste 413 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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