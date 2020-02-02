Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü
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Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde trenin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

02.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:34
Mersin'de tren hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü

'in ilçesinde trenin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, kaza Bağcılar hemzemin geçidinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle tren, hemzemin geçitte 33 CAT 69 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada sürücü Köksal Karabulut hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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