Mersin'de trafik kazası

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Arsal idaresindeki 33 P 2605 plakalı otomobil Huzurkent kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçip devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Arsal itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla hastaneye sevk edilen Arsal'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu arada, Arsal'ın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinden izin alarak, ailesini karşılamaya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA