Mersin'de "tefecilik" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "tefecilik" ve "yağma" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerin, kent merkezinde belirlenen adreslere şafak vakti düzenlediği operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda çek, senet, ajanda ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan şüpheli aranıyor.