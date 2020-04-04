Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haber
Halil Aydın, Mersin, 3. Sayfa

Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin

Mersin'de bir şahıs, tartıştığı kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Zanlı, cinayetin ardından, 'Ölümü çoktan hak ettin' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

04.04.2020 23:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 23:04
Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin

Mersin'in Mezitli İlçesi'nde bir damat kayınpederini kafasına bıçak saplayarak öldürdü. Olay sonrası kısa sürede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYINPEDERİNİN KAFASINA BIÇAK SAPLADI

Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesindeki sanayi sitesinde kendisi gibi oto tamircisi olan kayınpederi Halil Aydın'ın yanına gitti. İki yıl önce çıkan kavgada kendisini yaralayarak kalıcı hasar bırakan ve bu yüzden 2 yıldır husumetli olduğu kayınpederi ile yeniden tartışan Mustafa D., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçağı kayınpederi Halil Aydın'ın kafasına sapladı. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı, bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandı.

CİNAYETİN ARDINDAN "ÖLÜMÜ ÇOKTAN HAK ETTİN" PAYLAŞIMI YAPTI

Halil Aydın'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlının, cinayetin ardından, 'Ölümü çoktan hak ettin' şeklinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu ortaya çıtı.

Mersin'de tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damat: Ölümü çoktan hak ettin
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haber
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haber
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü Haber
Hadise mor taytıyla poz verdi, beğeni butonu çöktü
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı Haber
Koronavirüs buraya uğramadı! İşte 17 bin nüfusluk ilçenin sırrı
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haber
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti Haber
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisini canlı yayında reddetti
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
Koronavirüs vakasının görülmediği Tacikistan'da futbol maçları başlıyor
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Adana'da polis helikopterle 'Evde kal' uyarısını yineledi
Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
Kına gecesi için Azerbaycan'a giden Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Peru'da kadınlar farklı erkekler farklı günlerde dışarı çıkabilecek
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Şeyma Subaşı Chloe Loughnan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Rüştü Reçber Nihat Özdemir Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 23:10:46. #1.15#
title