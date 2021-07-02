Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
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Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kiraz toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini Aslanköy'de kiraz toplamaya götüren Ramazan A. yönetimindeki 33 PD 481 plakalı midibüsün, Sarıveli Mahallesi Killik mevkiinde rampadan indiği sırada freni patladı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan midibüs, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrildi.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsün altında kalan tarım işçisi Dürdane Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 14 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Tarsus ve Mersin'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı
Son dakika haberi... Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın

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