Mersin'de "Şehadet Bilinci ve Mehmet Selim Kiraz" Konferansı

Mersin Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneğince (AKİMDER) "Şehadet Bilinci ve Mehmet Selim Kiraz" konferansı düzenlenecek.

AKİMDER tarafından yarın Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konferansta, sanatçı Serdar Tuncer'in konuşmacı olarak yer alacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Mersin Üniversitesi (MEÜ), Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün destek verdiği konferans yarın 17.00'da başlayacak.

Konferansa, İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'in babası Hakkı Kiraz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok ile TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in de katılması bekleniyor.