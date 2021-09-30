Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocahasanlı Mahallesi'ndeki sazlıkla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Erdemli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, sazlık alan yakınında bulanan bir muz serası da zarar gördü.
AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri