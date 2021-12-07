Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık iddiasına 7 gözaltı - Haberler
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Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık iddiasına 7 gözaltı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık iddiasına 7 gözaltı

Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları da yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlının adresleri ekiplerce tespit edildi.

Polisin eş zamanlı operasyonuyla şüpheliler S.E, A.E, Y.Ş, S.Ö, S.Ş, M.C.T. ve U.Ö. yakalandı.

Adreslerde ele geçirilen 7 cep telefonu, 2 bilgisayar, 10 banka kartı ve 5 SIM kart incelemeye alındı.

Polis, adresinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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