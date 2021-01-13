Sağanak ve dolu etkili oluyor

Mersin kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oluyor.

Mersin kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oluyor.

Kentte akşam itibarıyla başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akdeniz ilçesinde dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yağış kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci