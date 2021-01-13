Sağanak ve dolu etkili oluyor
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Sağanak ve dolu etkili oluyor

13.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:51

Mersin kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oluyor.

Mersin kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oluyor.

Kentte akşam itibarıyla başlayan yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akdeniz ilçesinde dolu nedeniyle bazı alanlar beyaza büründü. Yağış nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yağış kent merkezinde etkisini sürdürüyor.

Sağanak ve dolu etkili oluyor
Sağanak ve dolu etkili oluyor
Sağanak ve dolu etkili oluyor
Sağanak ve dolu etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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