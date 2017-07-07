Mersin'de Polisin Olaya Müdahale Sırasında Hayatını Kaybetmesi

Mersin'in Mut ilçesinde otobüs terminalinde çıkan kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden polis memuru Ercan Şimşek (43) Silifke'de düzenlenen törenle toprağa verildi.



Mut Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki karakolda görevli polis memuru Ercan Şimşek (43) için Silifke ilçesindeki İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.



Törene Şimşek'in annesi Fatma Şimşek, ablası Gülcan Zöğ ile aile yakınları, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet mensupları, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.



Törende gözyaşlarına hakim olamayan ve güçlükle ayakta durabilen Şimşek'in annesi ve ablasını polisler teselli etmeye çalıştı.



Bekar olduğu bildirilen Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından Silifke Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.



Bu arada, Şimşek'in kısa süre önce Mardin'in Nusaybin ilçesinden Mut'a tayin olduğu öğrenildi.



Mersin'in Mut ilçesinde dün otobüs terminalinde çıkan kavgaya müdahale ederken kalp krizi geçiren polis memuru Ercan Şimşek yaşamını yitirmişti.