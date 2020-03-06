Mersin'de polis ekiplerinden kadınlara karanfil
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara karanfil verdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara karanfil verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Adnan Ünsal ve Kamuran Durak ile ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tarsus İş Geliştirme Merkezi tekstil atölyesinde çalışan kadın işçileri ziyaret etti.
Polis ekipleri ziyarette çalışan kadınların günlerini kutlayarak çiçek verdi.
Kaynak: AA