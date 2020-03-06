Mersin'de polis ekiplerinden kadınlara karanfil

06.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:51

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınlara karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdür Yardımcıları Adnan Ünsal ve Kamuran Durak ile ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tarsus İş Geliştirme Merkezi tekstil atölyesinde çalışan kadın işçileri ziyaret etti.

Polis ekipleri ziyarette çalışan kadınların günlerini kutlayarak çiçek verdi.

Kaynak: AA