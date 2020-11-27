Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

MERSİN'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

MERSİN'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör örgütü PKK/KCK/PYD ve YPG'ye yönelik operasyonlarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde 4 kişinin, örgütün kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da eylem yapabileceği bilgisine ulaştı. Güvenlik güçleri, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 3 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital belge ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ