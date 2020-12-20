Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

20.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:53
Mersin'de park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Osman Kara yönetimindeki 33 AUD 87 plakalı limon yüklü kamyonet, Merkez Mahallesi'nde park halindeki 26 B 8513 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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