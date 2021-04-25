Mersin'de otoyolda dorse kapağı açılan tırdaki limonlar yola saçıldı
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Mersin'de otoyolda dorse kapağı açılan tırdaki limonlar yola saçıldı

Mersin'de otoyolda dorse kapağı açılan tırdaki limonlar yola saçıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, otoyolda dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen limonları, tarım işçileri topladı.

Mersin'de, otoyolda dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen limonları, tarım işçileri topladı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda Mezitli yönünden Erdemli istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çeşmeli mevkisinde virajı alamadı.

Dorse kapağının açılması sonucu tırda yüklü kasalar halindeki limonlar, etrafa saçıldı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine araç trafiğinin aksadığı bölgeye sevk edildi.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından yola saçılan limonlar, tarım işçilerince toplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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