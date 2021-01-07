Mersin'de otomobil yangını korkuttu
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Mersin'de otomobil yangını korkuttu

07.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:14
Mersin'de otomobil yangını korkuttu

MERSİN'in Silifke ilçesinde otomobil, sokakta seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde otomobil, sokakta seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

?Silifke ilçesi Gazi Mahallesi 6'ncı Sokak'ta Gökhan Çınar yönetimindeki 33 KR 692 plakalı otomobil, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip araçtan inen Çınar, önce kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangının büyümesi üzerine itfaiyeye haber verdi. Otomobilden yükselen alevler, sokakta paniğe neden olurken, gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.


Mersin'de otomobil yangını korkuttu
Mersin'de otomobil yangını korkuttu
Mersin'de otomobil yangını korkuttu
Mersin'de otomobil yangını korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR

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