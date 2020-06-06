Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
06.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:23

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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