Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sabri Şeker (59) idaresindeki 38 H 2106 plakalı otomobil, Bozön Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücünün yanı sıra Abdülkerim Beytekin (55) ve Aziz Şeker (18) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışmayla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Son dakika haber: Altun: 'Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar...
Son dakika haber: Altun: "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar...
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan...
Son dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Bülent Turan Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Onur Akay Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 21:02:34. #1.16#

title