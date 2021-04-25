Mersin'de ödüllü Eğriçayır balının hasadı başladı

Mersin'de arıcılar, 2019'da Kanada'da "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balının hasadına başladı.

Mersin'de arıcılar, 2019'da Kanada'da "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen Eğriçayır balının hasadına başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Mersin Arı Üreticileri Birliği Başkanı Adem Kurt, üreticilerle birlikte ilk bal ve polen hasadına katıldı.

Başkan Tollu, sezonun ilk bal ve polen hasadının bereketli olmasını diledi.

Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt da bu yıl bal sezonundan umutlu olduklarını belirtti.

Üretici Celal Çay da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vücut direncini arttıran balın çok talep gördüğünü söyledi.

Ödüllü balın kilogramının 160, polenin kilosunun da 100 liraya satışa sunulması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez