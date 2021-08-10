Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
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Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı

Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen obruk peynirleri, olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı.

Mersin'in Mut ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen obruk peynirleri, olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı.

Halatlar yardımıyla sarp kayalıklar arasındaki mağaralara indirilen peynirler, 4 ay süreyle olgunlaşmaya bırakıldı.

Hacıahmetli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emre Kaya, AA muhabirine, obruk peynirini uzun yıllardan bu yana ilçede ürettiklerini dile getirdi.

Mağaralarda doğal soğutma yaptıklarını anlatan Kaya, "Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Kızılova Yaylası Obruk Peyniri adı altında markalaşan obruk peynirimizi hem tanıtmak hem de üretim kapasitesini yükseltmek için tüm üyelerimizle çalıştık. Vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı
Mersin'de obruk peynirleri olgunlaşması için mağaralara konulmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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