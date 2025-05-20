Mersin'de ne oldu, yangın mı çıktı?

Mersin'de ne oldu, yangın mı çıktı?
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Mersin'de fabrika yangını sabah saatlerinde paniğe neden oldu. Toroslar ilçesinde bulunan bir elektronik üretim fabrikasında çıkan yangında alevler metrelerce yükseldi. "Mersin'de fabrika yangını" kısa sürede bölge halkını endişelendirdi.

Mersin'de fabrika yangını, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde bulunan sanayi alanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve emniyete bağlı TOMA'lar sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler seferber oldu. Peki, Mersin'de ne oldu, yangın mı çıktı?

MERSİN'DE NE OLDU?

Mersin'de çeşitli elektronik ürünler üreten bir fabrika alev alev yanmaya başladı. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

MERSİN'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. TOMA'ların da bölgeye ulaşarak söndürmeye destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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