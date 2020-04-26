İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı
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İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

26.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:08
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesince satın alınan 100 ton limonla ilgili kurgu haber yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir limon bahçesinde kayda alınan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra basında da yer alan görüntülerin ardından AK Parti Mersin İl Başkanlığınca suç duyurusunda bulunuldu. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan Mahmut D, Ömer T. ve bu kişilerin görüntüsünü kaydettiği ileri sürülen Emrah T. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece gözaltına alındı. Şahısların evlerinde arama yapılırken, cep telefonlarının ve sosyal medya hesaplarının incelemeye alındığı öğrenildi. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Öte yandan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, dün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu video ve bu videodaki şahıslarla ilgili olarak AK Parti Mersin İl Başkanlığı olarak videonun kim ya da kimlerin yönlendirmesi ile yapıldığının araştırılması için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"KUMPAS VARSA, PARTİMİZİ HEDEF ALMAKTADIR"

Ercik, "Videodan ve videodaki şahısların paylaşımlarından yola çıkılarak partimizin suçlanması da asla kabul edilemez. Kaldı ki, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası, filmin kendinden önce yayımlanmıştır. Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur; CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır? Ortada bir kumpas varsa bu kumpas en çok partimizi hedef almaktadır. Bu video üzerinden partimize yapılan saldırılar da bunun apaçık kanıtıdır. Partimiz adalete sonuna kadar güvenmektedir. ve söz konusu video ile ilgili de hukuki olarak tüm girişimler yapılmıştır" dedi.

MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Bu arada Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözü geçen videoda yer alan kişilerin cemiyet üyesi olmadığını vurgulayarak, "Mersin Gazeteciler Cemiyeti, mesleğini onurla, şerefle yapan gazetecilerden oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz Cuma akşamı, limon bahçeleri olduğunu söyleyen bir şahsın, 'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kimseden limon satın almadığını' söylediği bir video ortaya çıktı. Söz konusu videoda çiftçi rolü yapan kişi, İmamoğlu'nun civardaki kimseden limon satın almadığını, "Kendi yandaşlarından aldı galiba, civardaki kimseden limon almadı ben duymadım" sözleriyle ifade etti.

Videonun kısa sürede yayılmasının ardından, kurgu olduğu ortaya çıktı. Kamera arkası görüntüler ortaya çıkarken, kameramanın röportaj veren kişiye talimatlar verdiği görüldü. Kamera arkası görüntüleri İBB'nin Basın Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından paylaştı.

İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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