Mersin'de küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'in Erdemli ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Tırtar Mahallesi'ndeki ağıldan 103 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, ağılın bekçisinin hayvanları bir kişiye sattığını tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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