Mersin'de kocasının bıçakladığı iddia edilen kadın yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kocasının bıçakladığı ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, kocasının bıçakladığı ileri sürülen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmandan gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, evdeki Semra Ç'yi (48) banyoda bıçaklanmış buldu.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, 2 çocuk annesi kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, karısını bıçakladıktan sonra kaçtığı iddia edilen A.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar