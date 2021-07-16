Mersin'de "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtımı yapıldı
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Mersin'de "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Mersin'de 'Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi'nin tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, bir otelde düzenlenen toplantıda, projenin yüzlerce tarım çalışanına fayda sağlayacağını belirtti.

Akdeniz Naturel Yaşam Derneği Başkanı Avni Taşyürek de projenin 12 ay süreceğini belirterek, proje kapsamında çeşitli eğitimler verileceğini ifade etti.

Toplantıda proje hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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Mersin'de "Kırsal Alanlarda Sivil Toplum Gelişimi Projesi"nin tanıtımı yapıldı - Haberler
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