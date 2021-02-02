Mersin'de "Kilikya Yolu Projesi" kapsamında trekking ve dağ bisikleti parkurları oluşturulacak
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Mersin'de "Kilikya Yolu Projesi" kapsamında trekking ve dağ bisikleti parkurları oluşturulacak

02.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:38
Mersin'de

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan "Kilikya Yolu Projesi" ile belirlenen güzergahlarda trekking ve dağ bisikleti parkurları oluşturularak, spor turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan "Kilikya Yolu Projesi" ile belirlenen güzergahlarda trekking ve dağ bisikleti parkurları oluşturularak, spor turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, projeyle, kentin tarihi güzelliklerinin yer aldığı bölgede oluşturulacak parkurlarla spor ve turizmin öne çıkması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, projeyle Mersin'in tarihi ve kültürel zenginliğini sporla ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Tarakçı, "Amacımız Antik Çağ'dan bu yana gelen büyük zenginliği ön plana çıkararak, spor turizmini geliştirmek. 'Kilikya' ismini verdiğimiz bu güzergahın rota tespit aşamalarındayız. Kilikya yolunun duyurulup, ulusal ve uluslararası alandan daha fazla katılımcıyı buraya çekerek, bu güzel tarihi zenginliğimizi ön plana çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan da projeyle kentin arkeolojik değerlerini sporla harmanlamak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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