Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,

21.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:38

Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan tırın köprüden aşağıya düşmesi sonucu alev alırken, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

- Mersin'de kaza yapan tır alev aldı

Yanan tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yoldan çıkan tırın köprüden aşağıya düşmesi sonucu alev alırken, sürücü hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli'nin Alata Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karayolu üzerinde bulunan Kargıcak köprüsünden aşağıya düştü. Kazada sürücü Hasan Şanverdi hafif yaralandı. Kaza sonrası tırın kurtarılması esnasında köprü üzerinde çalışma yapan ekibin kullandığı oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar, tırdan dökülen yakıtın alev almasına neden oldu. Saniyeler sonra da tırı alevler kapladı. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sürücü Hasan Şanverdi, çalışma yapan ekibi defalarca uyardığını belirterek, "Aracın mazotu döküldü oksijen kullanmayın dedim, barikatı kesmek için oksijeni kullandılar. Arabam öyle Allah için yandı. Aracı çıkaralım öyle yapın dedim ama dinletemedim" diye konuştu.

Hafif yaralı şoför ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,
Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Bülent Uygun Gökhan Gönül Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... - Mersin'de kaza yapan tır alev aldı, - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:44:39. #1.15#
title