Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı

29.10.2020 21:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 21:58
Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında kayıkları su alarak alabora olan iki amatör balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında kayıkları su alarak alabora olan iki amatör balıkçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, amatör balıkçılar Erkan T. ve Nazir M, avlanmak için fiber kayıkla denize açıldı.

Kıyının 600 metre açığında su alan kayık alabora olunca balıkçılar suda mahsur kaldı.

Olayı gören balıkçı Hasan Yücedemir, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Suya açılan ekipler tarafından tekneyle karaya çıkartılan iki kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Yücedemir, gazetecilere, balıkçıları kurtarmak için ekiplerle hareket ettiklerini belirterek, sağlık durumlarının iyi olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Geert Wilders Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Cem Yılmaz Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Yücel İldiz Burak Yılmaz Sergen Yalçın İsmail Kartal Robert Prosinecki
Daha Fazla Fransa Saldırı Antalya Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kayıkları alabora olan iki amatör balıkçı kurtarıldı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 21:58:28. #1.15#
title