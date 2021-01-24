Mersin'de kardeşlerin arazi kavgası: 2 yaralı

MERSİN'in Silifke ilçesinde Tuncay Koçak, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, kardeşi Garip Nahip Koçak (50) ile yeğeni Bedirhan Koçak'ı (20) pompalı tüfekle yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Bükdeğirmeni Mahallesi'nde meydana geldi. Bedirhan Koçak ve babası Garip Nahip Koçak, tarlada oldukları sırada arazi anlaşmazlığı yüzünden amca Tuncay Koçak ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay Koçak, av tüfeği ile ateş ederek, ağabeyi Garip Nahip Koçak'ı ayağından, yeğeni Bedirhan Garip'i ise kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Garip Koçak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilirken, oğlu Bedirhan Koçak ise Silifke Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayın ardından kaçan Tuncay Koçak, jandarma ekiplerince ilçe merkezinde yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike CEYLAN KAÇAR